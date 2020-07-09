Из-за жары в Уфу временно не будут впускать фуры

9 Июль 2020 2020-07-09T11:11:30+03:00

До 31 августа грузовые машины не смогут двигаться по дорогам города в дневное время.

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С 9 июля по всей территории столицы вводится ограничение движения для транспортных средств, перевозящих тяжелые грузы. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00, рассказали в мэрии. Это связано с установлением в республике жаркой погоды. Из-за высокой температуры, асфальт дорожного покрытия нагревается, что приводит к деформации дорожного покрытия. Городские службы принимают всевозможные меры для охлаждения дорожного покрытия. Поливочные машины ежедневно поливают асфальт холодной водой, что позволяет избежать сильной деформации асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU