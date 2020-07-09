2020-07-09T11:11:30+03:00
Общество

Из-за жары в Уфу временно не будут впускать фуры

До 31 августа грузовые машины не смогут двигаться по дорогам города в дневное время.
ЗИЛЯ ЗИНУРОВА
Поделиться:
Из-за высокой температуры, асфальт дорожного покрытия нагревается, что приводит к деформации дорожного покрытия.Из-за высокой температуры, асфальт дорожного покрытия нагревается, что приводит к деформации дорожного покрытия.
Изменить размер текста:

С 9 июля по всей территории столицы вводится ограничение движения для транспортных средств, перевозящих тяжелые грузы. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00, рассказали в мэрии. Это связано с установлением в республике жаркой погоды. Из-за высокой температуры, асфальт дорожного покрытия нагревается, что приводит к деформации дорожного покрытия. Городские службы принимают всевозможные меры для охлаждения дорожного покрытия. Поливочные машины ежедневно поливают асфальт холодной водой, что позволяет избежать сильной деформации асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в каких районах Башкирии самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
«ЭР-Телеком» построил ЦОД
В Башкирии отказались помиловать убийц и насильника, у которого 12-я судимость
«Заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие»: Шамиль Газизов простился с «Уфой»
В Башкирии сотрудники спецобслуживания получат единовременные выплаты
Кто такой Шамиль Газизов, которого назначат на должность гендиректора московского Спартака
Из-за жары в Уфу временно не будут впускать фуры
Обновилась статистика по коронавирусу в Башкирии: за сутки инфекцию подтвердили у 47 человек
Скандальный уфимский рэпер взорвал Youtube новым клипом – одновременно его смотрели больше 220 тысяч человек
В корпусе РКБ имени Куватова введен карантин: у сотрудника подозревают коронавирус
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
В Башкирии осудили молодую мать, закопавшую мертвого сына в куче навоза
При участии ТПП РБ реализуется концепция первого в России транспортного агро-логистического парка под Уфой
Уфимец попытался переплыть реку и утонул
Молодой матерью, подрабатывавшей моделью для взрослых, займется прокуратура
В Уфе на неделю перекроют улицу 8 марта
Житель Башкирии сообщил о «заминированной» школе, чтобы впечатлить жену
Пропавшего без вести жителя Башкирии нашли мертвым около районной больницы
В Башкирии открыли Центр русских семейных традиций
В Уфе разыскивают водителя, который сбил подростка на дороге и скрылся
Уфимка получила ножевое ранение в живот на седьмом месяце беременности
В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии есть ковидные пациенты
В Башкирии машинист получил тяжелые ожоги при взрыве в кабине автокрана
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
«Сложился форс-мажор»: минздрав Башкирии рассказал, почему произошла давка в РКБ имени Куватова
В Уфе коронавирусом болеют 33 сотрудника УМПО