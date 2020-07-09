Обновилась статистика по коронавирусу в Башкирии: за сутки инфекцию подтвердили у 47 человек

9 Июль 2020 2020-07-09T10:29:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны суточные данные по распространению коронавирусной инфекции в Башкирии. Статистику опубликовала пресс-служба главы республики.

По состоянию на 11 часов утра 9 июля в регионе подтверждено 5778 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 47 зараженных. С учета по выздоровлению с начала пандемии было снято 3662 человек, «плюс» 142 за последние 24 часа. Прямо сейчас коронавирусом болеют 2044 жителя, 382 из них лечатся в больницах и 1662 – дома.

Новых смертельных случаев от ковида не зафиксировано. Жертвами инфекции в Башкирии стали 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU