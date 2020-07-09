2020-07-09T09:09:53+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили молодую мать, закопавшую мертвого сына в куче навоза

Ее бывший муж и отец малыша получит миллион моральной компенсации
Яна БАЗЕКИНА
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Юлия убеждала, что убила сына, потому что ей нечем было его кормитьЮлия убеждала, что убила сына, потому что ей нечем было его кормить
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В Башкирии прошел суд над 29-летней жительницей села Исмаилово Дюртюлинского района, которая убила и закопала своего годовалого сына. Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, хотя ранее прокурор запрашивал для нее 18 лет, ссылаясь, что на момент убийства Юлия Х. не находилась в состоянии аффекта и осознавала, что делает. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, бывший супруг Юлии и отец малыша, который проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего, получит миллион рублей в качестве моральной компенсации. Эти деньги Юлия ему должна будет выплатить из своей зарплаты, которая она будет получать, работая в исправительном учреждении.

Напомним, эта жуткая история произошла в Башкирии в конце августа прошлого года. 29-летняя жительница Исмаилово позвонила в полицию и сообщила, что ее маленький сын пропал ночью из кроватки. Полиция, следователи и волонтеры двое суток искали ребенка, а позже его мать призналась, что сама задушила сына и закопала его во дворе, потому что он плакал от голода, а ей нечем было его кормить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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