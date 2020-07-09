При участии ТПП РБ реализуется концепция первого в России транспортного агро-логистического парка под Уфой

9 Июль 2020 2020-07-09T08:51:58+03:00

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При участии ТПП РБ реализуется концепция развития и строительство транспортного агро-логистического парка "Уфимский" в Иглинской районе, который начнут уже в IV квартале 2020 г.

Сегодня, на площадке ТПП РБ прошла презентация парка.

Стоимость агро-логистического парка "Уфимский" руб.37 млрд. Первую очередь агро-логистического парка "Уфимский" планируется ввести в 2021 г.

Строительство первого в России крупнейшего транспортного агро-логистического парка под Уфой начнут в четвертом квартале этого года. Комплексный центр будет принимать на хранение и переработку продукцию местных сельхозпроизводителей, здесь же аграрии смогут осваивать новые технологии. Презентация нового логистического парка сегодня прошла на площадке торгово-промышленной палаты региона.

Агро-комплекс разместится в Иглинском районе на территории более 520 гектаров. Построят его на пересечении транссибирской железнодорожной магистрали, южного железнодорожного обхода Уфы и федеральной трассы М-5. Близость к транспортным узлам позволит в кратчайшие сроки поставлять продукцию местных производителей в страны Евросоюза, СНГ и Юго-Восточной Азии. Общая стоимость проекта 37 миллиардов рублей. Инвестор планирует создать три тысячи новых мест.

«Данный объект, он позволит на своей территории разместить 2 зоны: это зона агропарка, на котором будут располагаться возможности сельхоз переработки, складирование, мойка, фасовка, мультизонами с возможностью заморозки сельхозпродукции. В части промышленной зоны -индустриального парка, якорным объектом будет являться ЖД терминал. Мы благодарим ТПП РБ и Тимура Хакимова лично за оказанную и оказываемую сейчас весомую помощь в реализации данного проекта», - рассказал Евгений Меркулов директор ТАЛП «Уфимский».

«В будущем парк имеет очень хорошие планы, которые позволят увеличить и привлечь рабочую силу, создать дополнительные рабочие места, привлечь дополнительные налоговые поступления в РБ, привлечь инвестиции в республику и в целом развивать нашу промышленность и сырьевую базу», - дал свой комментарий директор правового департамента Александр Кулешов

Партнерами проекта станут крупнейший контейнерный оператор России "Транс-контейнер" и инновационная логистическая компания "Европак". Сотрудничество с ведущими предприятиями позволит снизить затраты башкирских производителей на доставку продукции и увеличить экспорт. Выстроить отношения между властью и бизнесом помогла торгово-промышленная палата республики.

«Торгово-промышленная палата РБ сыграла здесь решающую роль связывающую. Потому что на сегодняшний день по нашему общему мнению это является наверное пожалуйста единственной такой эффективной площадкой. где можно встретиться бизнесу, власти, логистике. Обсудить насущные проекты, обсудить перспективные направления. новые презентовать идеи. Агро-логистический парк "Уфимский" будут вводить поэтапно до 2025 года включительно. Первую очередь планируется сдать в следующем году. Это будет оптовый центр с комплексом первичной переработки сельхозпродукции, контейнерный терминал и рынок розничной торговли», -рассказал Алексей Булытов директор филиала ОАО "Трансконтейнер" на Куйбышевской железной дороге.

ТПП РБ помогает бизнесу в реализации их проектов на территории РБ. Мы работаем на развитие бизнеса в нашей республики. Приглашаем бизнес инвестировать в Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU