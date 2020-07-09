Уфимец попытался переплыть реку и утонул

9 Июль 2020 2020-07-09T08:37:30+03:00

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В башкирской столице произошла трагедия на воде. Мужчина пытался переплыть реку и утонул. Несчастный случай был зафиксирован вчера вечером, в 21:30, в районе садового товарищества «Дружба» в Шашке.

Как сообщают в Управлении гражданской защиты, компания из трех человек отдыхала на берегу Уфимки. Через какое-то время один из них – 36-летний мужчина – решил переплыть реку. Когда до противоположного берега ему оставалось всего 10 метров, он обессилил и ушел под воду.

«Уфимец утонул, даже не успев позвать на помощь. Друзья, наблюдавшие за заплывом, увидели, что их приятель ушел под воду, и вызвали спасателей», – передали в УГЗ.

Спасатели извлекли тело мужчины из воды. По предварительной информации, он пошел плавать, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU