2020-07-09T08:37:30+03:00
Происшествия

Уфимец попытался переплыть реку и утонул

Мужчина, предположительно, был пьян
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тело мужчины извлекли из водыТело мужчины извлекли из воды
Изменить размер текста:

В башкирской столице произошла трагедия на воде. Мужчина пытался переплыть реку и утонул. Несчастный случай был зафиксирован вчера вечером, в 21:30, в районе садового товарищества «Дружба» в Шашке.

Как сообщают в Управлении гражданской защиты, компания из трех человек отдыхала на берегу Уфимки. Через какое-то время один из них – 36-летний мужчина – решил переплыть реку. Когда до противоположного берега ему оставалось всего 10 метров, он обессилил и ушел под воду.

«Уфимец утонул, даже не успев позвать на помощь. Друзья, наблюдавшие за заплывом, увидели, что их приятель ушел под воду, и вызвали спасателей», – передали в УГЗ.

Спасатели извлекли тело мужчины из воды. По предварительной информации, он пошел плавать, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В корпусе РКБ имени Куватова введен карантин: у сотрудника подозревают коронавирус
ВТБ в Башкирии нарастил в июне выдачу ипотеки на треть
В Башкирии осудили молодую мать, закопавшую мертвого сына в куче навоза
При участии ТПП РБ реализуется концепция первого в России транспортного агро-логистического парка под Уфой
Уфимец попытался переплыть реку и утонул
Молодой матерью, подрабатывавшей моделью для взрослых, займется прокуратура
В Уфе на неделю перекроют улицу 8 марта
Житель Башкирии сообщил о «заминированной» школе, чтобы впечатлить жену
Пропавшего без вести жителя Башкирии нашли мертвым около районной больницы
В Башкирии открыли Центр русских семейных традиций
В Уфе разыскивают водителя, который сбил подростка на дороге и скрылся
Уфимка получила ножевое ранение в живот на седьмом месяце беременности
В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии есть ковидные пациенты
В Башкирии машинист получил тяжелые ожоги при взрыве в кабине автокрана
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
«Сложился форс-мажор»: минздрав Башкирии рассказал, почему произошла давка в РКБ имени Куватова
В Уфе коронавирусом болеют 33 сотрудника УМПО