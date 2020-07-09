В Уфе на неделю перекроют улицу 8 марта

9 Июль 2020 2020-07-09T08:04:08+03:00

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В Уфе с начала следующей недели для движения транспорта перекроют участок на улице 8 Марта. Об этом сообщает пресс-службу столичной администрации.

Речь идет об отрезке от бульвара Хадии Давлетшиной до Владивостокской. Там планируется капитальный ремонт трубопроводов центрального отопления. Ограничение будет введено в 21:00 13 июля и продлится до 21:00 19 июля.

«Уфимские инженерные сети» приносят извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU