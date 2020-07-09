В Уфе на неделю перекроют улицу 8 марта
Это связано с капитальным ремонтом трубопровода
фото: администрация Уфы
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В Уфе с начала следующей недели для движения транспорта перекроют участок на улице 8 Марта. Об этом сообщает пресс-службу столичной администрации.
Речь идет об отрезке от бульвара Хадии Давлетшиной до Владивостокской. Там планируется капитальный ремонт трубопроводов центрального отопления. Ограничение будет введено в 21:00 13 июля и продлится до 21:00 19 июля.
«Уфимские инженерные сети» приносят извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU