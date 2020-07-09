2020-07-08T19:47:58+03:00
Общество

Молодой матерью, подрабатывавшей моделью для взрослых, займется прокуратура

С женщиной уже провели профилактическую беседу полицейские
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видеочата, где женщине делают комплименты и просят оголитьсяФото: скриншот видеочата, где женщине делают комплименты и просят оголиться
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Молодую мать из Салавата, которая попала в громкий скандал из-за своего странного хобби, проверит прокуратура. Напомним, что эта обсуждаемая история произошла в середине июня: 25-летняя женщина решила подзаработать моделью для взрослых. Она зарегистрировалась в популярном приложении для знакомств и в прямом эфире начала исполнять откровенные танцы, регулярно приподнимая короткую юбку для зрителей за небольшие денежные «донаты». В итоге молодая женщина заработала 200 рублей, которые вместе со своим супругом собралась потратить на пиво.

И все бы ничего, но за «играми» женщины наблюдала ее малолетняя дочь, которая явно не понимала, что происходит, но радостно комментировала комплименты от зрителей чата. В итоге молодой матерью заинтересовались сотрудники полиции, которые провели проверку.

- Личность женщины установили, с ней была проведена профилактическая беседа, и материалы по данному факту были переданы в прокуратуру города Салават, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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