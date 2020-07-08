В Уфе разыскивают водителя, который сбил подростка на дороге и скрылся

8 Июль 2020 2020-07-08T19:20:15+03:00

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В Уфе разыскивают водителя машины, который сбил подростка на дороге и скрылся, даже не остановившись. Как рассказали в ГИБДД, все произошло накануне, около 7 часов вечера, напротив дома №176 по проспекту Октября. 15-летний школьник переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль. От шока подросток плохо смог рассмотреть марку и номер машины, тем более, водитель поспешил скрыться с места ДТП, не удостоверившись, что ребенку не нужна помощь. к счастью, мальчик выжил и отделался переломом стоп: после наложения гипса его отпустили домой.

- Всем, кто стал свидетелем данного происшествия, просим Вас сообщить в дежурную часть ГИБДД по следующим номерам: 237-02-02, 279-33-27, 279-33-26 либо 02, 8 987-104-22-15, - попросили возможных очевидцев сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU