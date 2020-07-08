В Башкирии открыли Центр русских семейных традиций

8 Июль 2020 2020-07-08T18:54:16+03:00

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Сегодня, 8 июля, в селе Вознесенка Учалинского района Башкирии состоялось торжественное открытие Центра русских семейных традиций. Дату выбрали неслучайно – именно в этот день отмечается русский аналог Дня святого Валентина – День Петра и Февронии Муромских, символа крепкой семьи и супружеской верности.

Как сообщают «Известия», Центр семейных традиций расположился в здании сельской библиотеки. Один угол библиотеки переоборудовали в настоящую русскую избу – с традиционным иконостасом, самоварами, прялкой, настоящим утюгом на углях, лаптями, керосинками и другими предметами старинного крестьянского русского быта.

Как отмечают организаторы Центра, он был создан, чтобы показать подрастающему поколению богатство русских традиций и культуры. В дальнейшем тут будут регулярно проводиться экскурсии и мастер-классы. Уже сегодня все, кто пришел на открытие Центра, своими руками попробовали сделать куклу-оберег, а потом отправились на экскурсию в Свято-Вознесенский храм.

ИСТОЧНИК KP.RU