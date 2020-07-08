В Башкирии открыли Центр русских семейных традиций
Сегодня, 8 июля, в селе Вознесенка Учалинского района Башкирии состоялось торжественное открытие Центра русских семейных традиций. Дату выбрали неслучайно – именно в этот день отмечается русский аналог Дня святого Валентина – День Петра и Февронии Муромских, символа крепкой семьи и супружеской верности.
Как сообщают «Известия», Центр семейных традиций расположился в здании сельской библиотеки. Один угол библиотеки переоборудовали в настоящую русскую избу – с традиционным иконостасом, самоварами, прялкой, настоящим утюгом на углях, лаптями, керосинками и другими предметами старинного крестьянского русского быта.
Как отмечают организаторы Центра, он был создан, чтобы показать подрастающему поколению богатство русских традиций и культуры. В дальнейшем тут будут регулярно проводиться экскурсии и мастер-классы. Уже сегодня все, кто пришел на открытие Центра, своими руками попробовали сделать куклу-оберег, а потом отправились на экскурсию в Свято-Вознесенский храм.
ИСТОЧНИК KP.RU