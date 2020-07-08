2020-07-08T17:47:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии есть ковидные пациенты

Всего на лечении в стационарах находятся 405 пациентов
Яна БАЗЕКИНА
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Большинство ковидных пациентов проходят лечение в УфеБольшинство ковидных пациентов проходят лечение в УфеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Региональный Минздрав опубликовал актуальную статистику по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, на сегодняшний день, 8 июля, в республике зарегистрировано 5731 случай коронавируса (+45 за минувшие сутки), при этом в стационарах находятся 405 пациентов, а на амбулаторном лечении – 1701 человек.

Также в ведомстве озвучили, в каких районах и городах есть ковидные пациенты. В этот список вошли республиканский клинический инфекционный госпиталь в Уфе, ГКБ №8, ГКБ Демского района, ГКБ №5, ГКБ №18, РКБ №2, ГКБ №13, клиника БГМУ, а также городские больницы в Нефтекамске, Белебее, Салавате, Белорецке, Бирске, Кумертау, Сибае, и Октябрьском. Также пациенты с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в Туймазинской, Чишминской, Федоровской, Баймакской, Большеустьинской, Дюртюлинской, Акъярской, Аскаровской, Бакалинской, Благовещенской и Исянгуловской центральных районных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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