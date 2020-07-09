Пропавшего без вести жителя Башкирии нашли мертвым около районной больницы

9 Июль 2020 2020-07-08T19:09:30+03:00

Мужчину обнаружили на третий день после исчезновения

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Жителя города Давлеканово, который числился пропавшим без вести, нашли мертвым около центральной районной больницы. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что заявление об исчезновении 35-летнего мужчины было подано 4 июля. Его тело было обнаружено спустя три дня.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что горожанин скончался от потери крови. По одной из версий, он мог покончить с собой. Что именно натолкнуло погибшего на столь опрометчивый поступок, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU