2020-07-09T07:44:20+03:00
Происшествия

Житель Башкирии сообщил о «заминированной» школе, чтобы впечатлить жену

Мужчину уже привлекли к ответственности по уголовной статье
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель башкирского города Белебея сделал ложное заявление об акте терроризма, чтобы после ссоры произвести на жену впечатление. О курьезном инциденте рассказали в МВД республики.

Мужчина позвонил на номер экстренной службы и сообщил, что в одной из школ района «заложен опасный предмет». Разумеется, к месту предполагаемого происшествия съехали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали как само здание учреждения, так и его окрестности, но ничего не нашли. Вызов оказался ложным.

Личность звонившего удалось вычислить довольно быстро – им оказался 29-летний житель Белебея. Как он сам объяснил сотрудникам ФСБ и полиции, в тот день он поругался с женой и напился. Мужчина решил впечатлить свою возлюбленную решительным поступком, и не придумал ничего лучше, чем совершить ложное сообщение.

Горожанина привлекли к уголовной ответственности по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд назначил ему три года лишения свободы с испытательным сроком два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В корпусе РКБ имени Куватова введен карантин: у сотрудника подозревают коронавирус
ВТБ в Башкирии нарастил в июне выдачу ипотеки на треть
В Башкирии осудили молодую мать, закопавшую мертвого сына в куче навоза
При участии ТПП РБ реализуется концепция первого в России транспортного агро-логистического парка под Уфой
Уфимец попытался переплыть реку и утонул
Молодой матерью, подрабатывавшей моделью для взрослых, займется прокуратура
В Уфе на неделю перекроют улицу 8 марта
Житель Башкирии сообщил о «заминированной» школе, чтобы впечатлить жену
Пропавшего без вести жителя Башкирии нашли мертвым около районной больницы
В Башкирии открыли Центр русских семейных традиций
В Уфе разыскивают водителя, который сбил подростка на дороге и скрылся
Уфимка получила ножевое ранение в живот на седьмом месяце беременности
В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии есть ковидные пациенты
В Башкирии машинист получил тяжелые ожоги при взрыве в кабине автокрана
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
«Сложился форс-мажор»: минздрав Башкирии рассказал, почему произошла давка в РКБ имени Куватова
В Уфе коронавирусом болеют 33 сотрудника УМПО