Житель Башкирии сообщил о «заминированной» школе, чтобы впечатлить жену

9 Июль 2020 2020-07-09T07:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель башкирского города Белебея сделал ложное заявление об акте терроризма, чтобы после ссоры произвести на жену впечатление. О курьезном инциденте рассказали в МВД республики.

Мужчина позвонил на номер экстренной службы и сообщил, что в одной из школ района «заложен опасный предмет». Разумеется, к месту предполагаемого происшествия съехали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали как само здание учреждения, так и его окрестности, но ничего не нашли. Вызов оказался ложным.

Личность звонившего удалось вычислить довольно быстро – им оказался 29-летний житель Белебея. Как он сам объяснил сотрудникам ФСБ и полиции, в тот день он поругался с женой и напился. Мужчина решил впечатлить свою возлюбленную решительным поступком, и не придумал ничего лучше, чем совершить ложное сообщение.

Горожанина привлекли к уголовной ответственности по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд назначил ему три года лишения свободы с испытательным сроком два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU