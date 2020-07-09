Житель Башкирии сообщил о «заминированной» школе, чтобы впечатлить жену
Житель башкирского города Белебея сделал ложное заявление об акте терроризма, чтобы после ссоры произвести на жену впечатление. О курьезном инциденте рассказали в МВД республики.
Мужчина позвонил на номер экстренной службы и сообщил, что в одной из школ района «заложен опасный предмет». Разумеется, к месту предполагаемого происшествия съехали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали как само здание учреждения, так и его окрестности, но ничего не нашли. Вызов оказался ложным.
Личность звонившего удалось вычислить довольно быстро – им оказался 29-летний житель Белебея. Как он сам объяснил сотрудникам ФСБ и полиции, в тот день он поругался с женой и напился. Мужчина решил впечатлить свою возлюбленную решительным поступком, и не придумал ничего лучше, чем совершить ложное сообщение.
Горожанина привлекли к уголовной ответственности по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд назначил ему три года лишения свободы с испытательным сроком два года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU