Разъезжавший по Уфе пьяный водитель микроавтобуса протаранил дерево
В Уфе пьяный водитель на микроавтобусе протаранил дерево. Инцидент произошел накануне утром, 7 июля, напротив дома №84 по улице Первомайской. Об этом сообщили в городской ГИБДД.
По данным дорожной полиции, 39-летний мужчина за рулем Peugeot 2227К не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель с ушибами обратился в больницу. После оказания помощи его отпустили.
«В ходе проверки сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В парах выдыхаемого воздуха алкотестер показал 1,239 мг/л (миллиграмм на литр воздуха)», – передали правоохранители.
На водители завели административный материал за управление машиной в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU