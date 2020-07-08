Разъезжавший по Уфе пьяный водитель микроавтобуса протаранил дерево

8 Июль 2020 2020-07-08T14:21:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе пьяный водитель на микроавтобусе протаранил дерево. Инцидент произошел накануне утром, 7 июля, напротив дома №84 по улице Первомайской. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

По данным дорожной полиции, 39-летний мужчина за рулем Peugeot 2227К не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель с ушибами обратился в больницу. После оказания помощи его отпустили.

«В ходе проверки сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В парах выдыхаемого воздуха алкотестер показал 1,239 мг/л (миллиграмм на литр воздуха)», – передали правоохранители.

На водители завели административный материал за управление машиной в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU