2020-07-12T10:33:55+03:00
Общество

В Башкирии скончалась молодая мать, несколько лет боровшаяся со смертельной болезнью

Впервые рак у Гульчачак Камаловой обнаружили, когда ее сыну было всего 10 месяцев
Инга НОВИЦКАЯ
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Гульчачак мечтала выздороветь ради долгожданного сынаГульчачак мечтала выздороветь ради долгожданного сына
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Печальные новости пришли из Стерлитамака, там скончалась 37-летняя Гульчачак Камалова, которая много лет боролась со смертельно опасной болезнью – онкологией. Впервые о своем заболевании молодая цветущая женщина узнала в 2013 году, когда ей было всего 31 год. А еще у Гули недавно родился сын, малышу едва исполнилось 10 месяцев, когда женщине поставили диагноз плоскоклеточный рак шейки матки 3 стадии.

Долгое время Гульчачак проходила сложное лечение в Уфе – облучение и химиотерапию. Врачи давали всего 10 процентов из ста, что женщина выживет, но Гуля не сдавалась ради своего сына. Жесткие побочные эффекты после многочисленных «химий», проблемы с почками, слабость и боль, но молодая мать продолжала искать в себе силы, чтобы видеть, как растет ее долгожданный ребенок.

Чуда не произошло, болезнь оказалась сильнее, и в минувший вторник Гульчачак скончалась. Ее похоронили в родной деревне Карагуш Стерлибашевского района. Проститься со светлой и доброй женщиной пришли многочисленные друзья и знакомые.

- К сожалению, нашей Гулечки не стало. Пусть там, моя маленькая тебе будет хорошо, и ты обрела покой. Спи спокойно, я тебя люблю! – скорбит подруга Регина Я.

- Дорогая, любимая наша Гулечка. Надеюсь, тебе сейчас там лучше, а больше нечем не оправдать твой уход. Прости нас за все. Мы тебя любим, - не может сдержать слез Алия Г.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким скончавшейся Гульчачак Камаловой

ИСТОЧНИК KP.RU

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