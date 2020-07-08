2020-07-08T11:50:37+03:00
Происшествия

На обочине дороги в Подмосковье нашли мертвого жителя Башкирии в наручниках и с огнестрельным ранением

По одной из версий, мужчину пытали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В окрестностях подмосковного Одинцова найден труп жителя Башкирии. Тело мужчины во время патрулирования заметили сотрудники ГИБДД. Об этом сообщают коллеги из kp.ru.

Страшная находка была обнаружена поздним вечером на окраине деревни Семенково. Инспекторы ГИБДД сообщили о бездыханном теле в отдел полиции. На место происшествия выехала опергруппа.

Правоохранители увидели на трупе следы насильственной смерти. Он лежал на спине. В груди с левой стороны имелось огнестрельное ранение. На левом запястье были закреплены наручники, правая рука была свободной. При обследовании близлежащей территории полицейские нашли две гильзы.

В карманах у погибшего были документа. Благодаря им и удалось узнать, что он является 42-летним жителем Башкирии. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «убийство». По одной из версий, мужчину пытали, а затем застрелили. Известно, что он был предпринимателем в сфере такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе коронавирусом болеют 33 сотрудника УМПО
ВТБ Мобайл подключил 100 тысяч абонентов
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Разъезжавший по Уфе пьяный водитель микроавтобуса протаранил дерево
Дом Шепелевых в Уфе исключили из списка культурного наследия и снесли
В Башкирии утонувшую на глазах у друзей девочку извлекли из реки
Колыбельные песни моего народа
В отдельных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности
На обочине дороги в Подмосковье нашли мертвого жителя Башкирии в наручниках и с огнестрельным ранением
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 45 человек
Гендиру ФК «Уфа» прочат аналогичную должность в «Спартаке»
Эксклюзивный дом в центре Уфы
В Уфе спустя три года возобновились речные прогулки на теплоходе
На пляже в Башкирии обнаружили противопехотную мину
Жители Башкирии переплатили за отопление более 1 млрд рублей
К делу о сокращении зарплат уфимским коммунальщикам подключилась прокуратура
Школьник из Уфы пытался ограбить возле бара 56-летнего мужчину
На съемной квартире в Уфе был обнаружен труп молодой девушки
На тайном голосовании в уфимском вузе избран новый ректор
Жители Уфы устроили давку в очереди на КТ в РКБ имени Куватова
Летом у зараженных коронавирусом инфекция может протекать иначе – Минздрав Башкирии