На обочине дороги в Подмосковье нашли мертвого жителя Башкирии в наручниках и с огнестрельным ранением

8 Июль 2020 2020-07-08T11:50:37+03:00

По одной из версий, мужчину пытали

Изменить размер текста: A A

В окрестностях подмосковного Одинцова найден труп жителя Башкирии. Тело мужчины во время патрулирования заметили сотрудники ГИБДД. Об этом сообщают коллеги из kp.ru.

Страшная находка была обнаружена поздним вечером на окраине деревни Семенково. Инспекторы ГИБДД сообщили о бездыханном теле в отдел полиции. На место происшествия выехала опергруппа.

Правоохранители увидели на трупе следы насильственной смерти. Он лежал на спине. В груди с левой стороны имелось огнестрельное ранение. На левом запястье были закреплены наручники, правая рука была свободной. При обследовании близлежащей территории полицейские нашли две гильзы.

В карманах у погибшего были документа. Благодаря им и удалось узнать, что он является 42-летним жителем Башкирии. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «убийство». По одной из версий, мужчину пытали, а затем застрелили. Известно, что он был предпринимателем в сфере такси.

ИСТОЧНИК KP.RU