Гендиру ФК «Уфа» прочат аналогичную должность в «Спартаке»

8 Июль 2020 2020-07-08T10:37:47+03:00

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В спортивных СМИ и социальных сетях активно распространяются слухи о переходе генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова на аналогичную должность в «Спартак». Московский клуб накануне заявил об отставке своего гендира Томаса Цорна.

Сам Газизов свой возможный трансфер опровергать не стал. Как он сам заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости, ему «приятно», что его «кандидатура фигурирует рядом с таким клубом». Он добавил, что опровергать «эти разговоры» не будет» – «в жизни все может произойти».

В то же время глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов в беседе со «СЭ» отметил, что клуб «никому не обрезает крылья» и готов рассмотреть предложение, если таковое поступит.

Шамиль Газизов занимает должность генерального директора уфимской команды с 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU