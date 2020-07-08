2020-07-08T10:06:08+03:00
Общество

В Уфе спустя три года возобновились речные прогулки на теплоходе

Стоимость билета составляет 400 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Речфлотфото: Речфлот
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В Уфе спустя три года возобновились речные прогулки на Белой. Обновленный теплоход «Мираж» вместимостью 75 пассажиров вышел в первый рейс 4 июля. Об этом сообщает «Круизное информационное агентство».

Судно отправляется каждый час от плавучего причала около бассейна «Юность» (Набережная, 122). Теплоход работает ежедневно. По будням он принимает пассажиров в 12:15, 13:30, 14:45, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45, а по выходным в 11:15, 12:30, 14:45, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45.

Речная прогулка длится один час. Стоимость билета – 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (детский и пенсионный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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