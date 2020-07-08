2020-07-08T08:55:41+03:00
Общество

Жители Башкирии переплатили за отопление более 1 млрд рублей

Деньги были возвращены после проверок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В 2019 году жильцам пяти тысяч домов неправомерно доначислили за отопление более 1 млрд рублей. После проверок корректировки платы эти деньги были возвращены пользователям услуги. Об этом на совещании по развитию общественных пространств и ЖКХ рассказал председатель профильного Госкомитета Ильдар Шафиков.

Чиновник отметил, что жильцам 494 домов республики были произведены доначисления на 72 млн рублей. «Сейчас «БашРТС» вернуло жильцам ещё 211 домов 25 млн рублей».

Как отмечают инспекторы и члены общественного контроля, избыточные начисления произошли из-за противоречий в действующем законодательстве, а также несогласованных действий ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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