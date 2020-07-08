К делу о сокращении зарплат уфимским коммунальщикам подключилась прокуратура

8 Июль 2020 2020-07-08T08:24:37+03:00

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Уфимская прокуратура начала проверку после сообщения о незаконном снижении зарплат коммунальщикам «Службы по благоустройству Советского района». Местный прокурор уже провел личную встречу с коллективом организации. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям руководства учреждения по соблюдению трудовых прав. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Напомним, об урезании зарплат коммунальщики Советского района заявили в минувший понедельник. Они обратились в Госрудинспекцию и прокуратуру. Под заявлением в правоохранительные органы подписались около 30 человек. Работники в знак протеста отказались выходить на службу.

ИСТОЧНИК KP.RU