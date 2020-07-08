На съемной квартире в Уфе был обнаружен труп молодой девушки
На съемной квартире в центре башкирской столицы был обнаружен труп молодой девушки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». По данным собеседника, смерть 22-летней горожанки диагностировали сотрудники скорой медицинской помощи. Они приехали по вызову в первом часу ночи 5 июля. Известно, что у погибшей не было видимых телесных повреждений. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов – из отдела полиции и следственного комитета. Они передали тело молодой уфимки на судмедэкспертизу, которая должна пролить свет на причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU