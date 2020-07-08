На съемной квартире в Уфе был обнаружен труп молодой девушки

8 Июль 2020 2020-07-08T07:31:57+03:00

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На съемной квартире в центре башкирской столицы был обнаружен труп молодой девушки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». По данным собеседника, смерть 22-летней горожанки диагностировали сотрудники скорой медицинской помощи. Они приехали по вызову в первом часу ночи 5 июля. Известно, что у погибшей не было видимых телесных повреждений. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов – из отдела полиции и следственного комитета. Они передали тело молодой уфимки на судмедэкспертизу, которая должна пролить свет на причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU