На тайном голосовании в уфимском вузе избран новый ректор

8 Июль 2020 2020-07-08T07:31:01+03:00

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Сегодня, 7 июля, в УГАТУ прошло тайное голосование, на котором был избран новый ректор. В должности утвердили Сергея Новикова, ранее руководившего вузом на правах временно исполняющего обязанности. Об этом сообщается на официальном сайте университета. На пост ректора претендовали также завкафедрой стандартизации и метрологии Эдуард Сафин и завкафедрой автоматизации технологических процессов Рустэм Мунасыпов. В голосовании участвовало 111 делегатов. За кандидатуру Новикова проголосовало 107 человек. Напомним, новый ректор УГАТУ ранее занимал пост министра экономического развития Башкирии. В апреле 2019 года он покинул эту должность, а в августе стал руководителем вуза в качестве врио.

ИСТОЧНИК KP.RU