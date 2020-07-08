Школьник из Уфы пытался ограбить возле бара 56-летнего мужчину
Возле одного из уфимских баров подросток пытался ограбить мужчину. Инцидент произошел ранним утром 4 июля рядом с питейным заведением по улице Зорге. Подросток напал на 56-летнего горожанина и пытался открыто похитить 5 тысяч рублей. Сделать ему этого не удалось, а потерпевший не стал пускать дело на самотек и позвал полицию.
Как сообщает собственный источник "КП-Уфа", буйного школьника прямо на месте происшествия задержали оперативники. В отделе полиции выяснилось, что неудачливому грабителю всего 15 лет. Он недавно закончил девятый класс. Юноша состоял на учете у правоохранителей еще с января 2019 года. Отдел дознания завел уголовное дело за покушение на грабеж. Подростка отпустили домой под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU