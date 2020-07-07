2020-07-08T07:30:02+03:00
Общество

Летом у зараженных коронавирусом инфекция может протекать иначе – Минздрав Башкирии

Теперь определить ковид по симптомам становится тяжелее
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, что в летний период коронавирус у зараженных может проявляться бессимптомно. Об этом специалист заявила на профильном брифинге ведомства.

«Если в весенний период у нас наиболее часто дебют начинался с высокой лихорадки – однократной либо проявляющейся в течение нескольких дней, – то в летний период инфекция может течь без температуры, бессимптомно. Но вместе с тем может быть положительный анализ на ковид», – отметила Кононова.

В связи с этим чиновница попросила жителей, которые входят в первый круг контактных лиц по заболевшим коронавирусом, строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему новый фонтан «Журавли» в Уфе превратил жизнь местных жителей в ад
Глава Башкирии вновь обновил указ о повышенной готовности: что изменилось
Уфимские спасатели сняли с арки Бельского моста пьяного мужчину
МЧС Башкирии предупредило жителей об аномальной 38-градусной жаре
Стало известно, в каких районах Башкирии самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
«ЭР-Телеком» построил ЦОД
В Башкирии отказались помиловать убийц и насильника, у которого 12-я судимость
«Заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие»: Шамиль Газизов простился с «Уфой»
В Башкирии сотрудники спецобслуживания получат единовременные выплаты
Кто такой Шамиль Газизов, которого назначат на должность гендиректора московского Спартака
Из-за жары в Уфу временно не будут впускать фуры