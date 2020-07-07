Летом у зараженных коронавирусом инфекция может протекать иначе – Минздрав Башкирии

7 Июль 2020 2020-07-08T07:30:02+03:00

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Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, что в летний период коронавирус у зараженных может проявляться бессимптомно. Об этом специалист заявила на профильном брифинге ведомства.

«Если в весенний период у нас наиболее часто дебют начинался с высокой лихорадки – однократной либо проявляющейся в течение нескольких дней, – то в летний период инфекция может течь без температуры, бессимптомно. Но вместе с тем может быть положительный анализ на ковид», – отметила Кононова.

В связи с этим чиновница попросила жителей, которые входят в первый круг контактных лиц по заболевшим коронавирусом, строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU