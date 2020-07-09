Руководство Башкирии сообщило о сроках открытия парков в Уфе
На очередном тематическом онлайн-совещании руководства обсудили работы по благоустройству города. Обсуждение коснулось набережной реки Белая, сквера «Дубки», открытие которых планируется в августе-сентябре.
Опираясь на опыт работ по открытию фонтана «Танцующие журавли», Радий Хабиров высказал пожелания относительно парков в Сипайлово и Инорса.
В частности, обсуждение коснулось сроков открытия парка «Кашкадан». Начало работы парковой территории ожидается в ближайшие пару месяцев. Помимо этого, 1 сентября будет открыт и долгожданный детский сад и запланировано строительство новой поликлиники в Сипайлово.
Также руководитель региона дал распоряжение о наведении порядка в парках Демского района и Инорса.
– В 2021 году очистите водоём в Инорсе и берег вокруг него от мусора, а в Деме уберите старые деревья, ямы и замените бордюры. В 2022 году надо полностью преобразить эти территории с учетом мнения местных жителей, – сказал Радий Хабиров.
Работы по благоустройству этих территорий будут проводиться в течение ближайших двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU