2020-07-09T20:03:48+03:00
Общество

Руководство Башкирии сообщило о сроках открытия парков в Уфе

В скором времени начнут работать парки в Сипайлово и Инорсе
ЗИЛЯ ЗИНУРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На очередном тематическом онлайн-совещании руководства обсудили работы по благоустройству города. Обсуждение коснулось набережной реки Белая, сквера «Дубки», открытие которых планируется в августе-сентябре.

Опираясь на опыт работ по открытию фонтана «Танцующие журавли», Радий Хабиров высказал пожелания относительно парков в Сипайлово и Инорса.

В частности, обсуждение коснулось сроков открытия парка «Кашкадан». Начало работы парковой территории ожидается в ближайшие пару месяцев. Помимо этого, 1 сентября будет открыт и долгожданный детский сад и запланировано строительство новой поликлиники в Сипайлово.

Также руководитель региона дал распоряжение о наведении порядка в парках Демского района и Инорса.

– В 2021 году очистите водоём в Инорсе и берег вокруг него от мусора, а в Деме уберите старые деревья, ямы и замените бордюры. В 2022 году надо полностью преобразить эти территории с учетом мнения местных жителей, – сказал Радий Хабиров.

Работы по благоустройству этих территорий будут проводиться в течение ближайших двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У бывшего замминистра ЖКХ Башкирии нашли заначку в 1,5 млн долларов, две квартиры и участок в Крыму
Руководство Башкирии сообщило о сроках открытия парков в Уфе
Житель Башкирии наткнулся на 50-летние останки человека, когда копал яму на своем участке
Выпускника из Башкирии судят за создание террористической организации и вербовке
Почему новый фонтан «Журавли» в Уфе превратил жизнь местных жителей в ад
Глава Башкирии вновь обновил указ о повышенной готовности: что изменилось
Уфимские спасатели сняли с арки Бельского моста пьяного мужчину
МЧС Башкирии предупредило жителей об аномальной 38-градусной жаре
Стало известно, в каких районах Башкирии самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
«ЭР-Телеком» построил ЦОД
В Башкирии отказались помиловать убийц и насильника, у которого 12-я судимость
«Заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие»: Шамиль Газизов простился с «Уфой»
В Башкирии сотрудники спецобслуживания получат единовременные выплаты
Кто такой Шамиль Газизов, которого назначат на должность гендиректора московского Спартака
Из-за жары в Уфу временно не будут впускать фуры