Руководство Башкирии сообщило о сроках открытия парков в Уфе

9 Июль 2020 2020-07-09T20:03:48+03:00

В скором времени начнут работать парки в Сипайлово и Инорсе

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На очередном тематическом онлайн-совещании руководства обсудили работы по благоустройству города. Обсуждение коснулось набережной реки Белая, сквера «Дубки», открытие которых планируется в августе-сентябре.

Опираясь на опыт работ по открытию фонтана «Танцующие журавли», Радий Хабиров высказал пожелания относительно парков в Сипайлово и Инорса.

В частности, обсуждение коснулось сроков открытия парка «Кашкадан». Начало работы парковой территории ожидается в ближайшие пару месяцев. Помимо этого, 1 сентября будет открыт и долгожданный детский сад и запланировано строительство новой поликлиники в Сипайлово.

Также руководитель региона дал распоряжение о наведении порядка в парках Демского района и Инорса.

– В 2021 году очистите водоём в Инорсе и берег вокруг него от мусора, а в Деме уберите старые деревья, ямы и замените бордюры. В 2022 году надо полностью преобразить эти территории с учетом мнения местных жителей, – сказал Радий Хабиров.

Работы по благоустройству этих территорий будут проводиться в течение ближайших двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU