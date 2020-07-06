В уфимском торговом центре закрылся фитнес-клуб: один из клиентов контактировал с носителем COVID-19
В торговом центре «Мир» в Уфе закрылся фитнес-клуб. Один из клиентов контактировал с носителем коронавирусной инфекции. Об этом 4 июля сообщили представители «тренажерки» в социальных сетях.
Клуб останется закрытым на дезинфекцию в ближайшие две недели. Предполагаемая дата открытия – 18 июня.
Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что ситуация с ковидом в регионе остается стабильной, но в лучшую сторону не меняется. В связи с этим власти решили перенести с 15 июля на «неопределенный срок».
ИСТОЧНИК KP.RU
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