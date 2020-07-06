Житель Башкирии до смерти забил подругу и вместе с приятелем носил ее одетый труп по улице

6 Июль 2020 2020-07-06T08:56:20+03:00

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Сибайский городской суд вынес приговор местному жителю, который в канун нового года до смерти забил свою подругу, а затем вместе с приятелем спрятал ее тело в подъезде. Его судили за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Инцидент произошел 30 декабря прошлого года. Тогда в одной из квартир Сибая выпивали мужчина и женщина. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве оскорблений со стороны потерпевший. В ходе ссоры подсудимый руками и ногами начал избивать знакомую. Было не менее 30 ударов по разным частям тела. Оставив практически до смерти избитую женщину на полу, он продолжил пить.

По прошествии ночи мужчина понял, что его гостья не подает признаков жизни. Он взял ее за волосы и выволок на балкон. Вытащить тело из квартиры он решил в новогоднюю ночь. Для этого он привлек приятеля. Они надели на труп верхнюю одежду, а затем вынесли его через балкон первого этажа на улицу. Мужчины оттащили труп в соседний подъезд того же дома.

Преступление удалось быстро раскрыть благодаря бдительным жильцам. Они вовремя обнаружили тело и обратились в полиции. Оперуполномоченному уголовного розыска достаточно было проследить следы волочения от обнаружения тела до балкона квартиры, где скрывался подсудимый. Когда полицейские пришли к нему домой, он прятался под кроватью. При осмотре места происшествия на балконе квартиры были обнаружены клочки волос погибшей, вырванные во время перемещения тела.

В ходе расследования и разбирательства подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет «строгача». Кроме того, ему придется выплатить компенсацию морального вреда и материального ущерба родственникам погибшей в виде 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU