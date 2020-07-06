«Пьяни много разъезжает»: глава Башкирии поручил усилить контроль на дорогах республики

6 Июль 2020 2020-07-06T08:40:43+03:00

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Сегодня, 6 июля, на оперативном совещании правительства Башкирии Радий Хабиров поручил усилить контроль на дорогах республики. Глава вспомнил ситуацию, когда за неделю в двух ДТП погибли две 15-летние девочки по вине пьяных автомобилистов. Он поручил главе госкомтранса РБ совместно с главой ГИБДД провести меры по усилению. Алан Марзаев, в свою очередь, отметил, что работа начнется с сегодняшнего дня.

- Пьяни много разъезжает, давайте начинайте усиливать. Проводите целый ряд профилактических мер по линии ГИБДД, они умеют это делать. Просто надо попросить, чтобы занялись этим. Я молчу, когда у нас все хорошо, и динамика неплохая по смерти на дорогах, но я не терпимо отношусь к тому, когда расплодились – два подряд резонансных пьяных ДТП. Это значит, что начали не бояться садиться за руль в пьяном состоянии, и это наша недоработка, - заявил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU