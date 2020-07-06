В Башкирии стали фиксировать очаги заражения коронавирусом на крупных предприятиях
Сегодня, 6 июля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров признал появление новых очагов заражения коронавирусом.
- Мы начали фиксировать появление небольших очагов на крупных предприятиях. Вы это все знаете, не на Луне же живете, вокруг нас все это ходит, - обратился Хабиров к чиновникам.
Он также поручил вице-премьеру Иреку Сагитову обратить пристальное внимание на эту ситуацию.
- Появляется – надо блокировать, - дал напутствие глава региона.
Хабиров также подчеркнул, что в работу местных чиновников входит постоянное предупреждение жителей об опасности инфекции и о соблюдении мер предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU