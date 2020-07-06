В Башкирии стали фиксировать очаги заражения коронавирусом на крупных предприятиях

6 Июль 2020 2020-07-06T08:28:47+03:00

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Сегодня, 6 июля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров признал появление новых очагов заражения коронавирусом.

- Мы начали фиксировать появление небольших очагов на крупных предприятиях. Вы это все знаете, не на Луне же живете, вокруг нас все это ходит, - обратился Хабиров к чиновникам.

Он также поручил вице-премьеру Иреку Сагитову обратить пристальное внимание на эту ситуацию.

- Появляется – надо блокировать, - дал напутствие глава региона.

Хабиров также подчеркнул, что в работу местных чиновников входит постоянное предупреждение жителей об опасности инфекции и о соблюдении мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU