«Их нужно достойно встретить»: в Уфу вернутся медики, отработавшие три недели в Карачаево-Черкесии в грязной зоне
Сегодня, 6 июля, в Башкирию возвращается группа наших медиков из Карачаево-Черкесии, которые отработали там три недели в грязной зоне. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве республики.
- Просьба нашу делегацию, которая отработала в Карачаево-Черкесии, достойно встретить. Они действительно работали в довольно серьезных условиях. Мне глава Карачаево-Черкесии вчера звонил и благодарил за организацию работы, что ребята очень добросовестные и от души поработали. Поэтому их надо достойно встретить и посмотреть, как их поощрить в дальнейшем и поддержать, - заявил Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU