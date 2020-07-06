«Их нужно достойно встретить»: в Уфу вернутся медики, отработавшие три недели в Карачаево-Черкесии в грязной зоне

6 Июль 2020 2020-07-06T08:24:59+03:00

Глава Карачаево-Черкесии звонил и благодарил Хабирова за организацию работы, что ребята очень добросовестные и от души поработали

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Сегодня, 6 июля, в Башкирию возвращается группа наших медиков из Карачаево-Черкесии, которые отработали там три недели в грязной зоне. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве республики.

- Просьба нашу делегацию, которая отработала в Карачаево-Черкесии, достойно встретить. Они действительно работали в довольно серьезных условиях. Мне глава Карачаево-Черкесии вчера звонил и благодарил за организацию работы, что ребята очень добросовестные и от души поработали. Поэтому их надо достойно встретить и посмотреть, как их поощрить в дальнейшем и поддержать, - заявил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU