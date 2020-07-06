Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 48 за сутки

6 Июль 2020 2020-07-06T08:16:34+03:00

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По состоянию на 6 июля 2020 года в Башкирии количество заболевших ковидом достигло 5 638 (+47 человек за последние сутки). Об этом сообщил Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

По данным министра, в больницах республики находятся 412 человек – 240 их них в удовлетворительном состоянии, 140 человек средней степени тяжести и 32 в тяжелом.

На амбулаторном лечении находятся 1817 человек – у них болезнь протекает в легкой форме. За все время с начала эпидемии в Башкирии от опасной инфекции выздоровели 3304 человека.

Также глава минздрава отметил, что все медики, работавшие в грязной зоне, получили заслуженные денежные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU