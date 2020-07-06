В Башкирии пьяный водитель угодил в кювет и погубил своего пассажира

6 Июль 2020 2020-07-06T07:45:11+03:00

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Накануне днем, 5 июля, в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности инцидента рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария с летальным исходом случилась на первом километре трассы Еремеево-Слак, где 62-летний уфимец на Renault Logan вылетел с трассы в кювет. В салоне, помимо водителя, находился еще один 62-летний мужчина – житель Чишминского района. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

«Известно, что мужчина управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения», – добавили в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб и 15 – пострадали. Инспекторы выявили около 2200 нарушений правил дорожного движения и задержали 55 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU