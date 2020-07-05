В центре Уфы произошел провал асфальта
Инцидент случился рядом с железнодорожным вокзалом
На место выехала аварийная бригада и представители городских служб
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Вечером 4 июля в столице Башкирии произошел неприятный инцидент. На пересечении улиц Вокзальная и Карла Маркса, что рядом с железнодорожным вокзалом, провалился асфальт. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.
На место выехала аварийная бригада и представители городских служб. Опасный участок был огражден сигнальными лентами.
- Специалисты провели аварийно-восстановительные работы и устранили причины инцидента, место провала засыпано, - прокомментировали в ведомстве.
К счастью, в ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU