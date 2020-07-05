В центре Уфы произошел провал асфальта

5 Июль 2020 2020-07-05T18:55:35+03:00

На место выехала аварийная бригада и представители городских служб

Инцидент случился рядом с железнодорожным вокзалом

Изменить размер текста: A A

Вечером 4 июля в столице Башкирии произошел неприятный инцидент. На пересечении улиц Вокзальная и Карла Маркса, что рядом с железнодорожным вокзалом, провалился асфальт. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

На место выехала аварийная бригада и представители городских служб. Опасный участок был огражден сигнальными лентами.

- Специалисты провели аварийно-восстановительные работы и устранили причины инцидента, место провала засыпано, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, в ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU