Уфимец задолжал в казну свыше 9 млн рублей налогов

6 Июль 2020 2020-07-05T17:59:14+03:00

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ведется разбирательство.

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Накануне в Советском районе сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики выявили факт уклонения физического лица от уплаты налогов. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что 35-летний мужчина при реализации земельных участков не платил налоги и накопил долг на сумму 9 млн. 135 тыс. 657 рублей. Примечательно, что официально мужчина нигде не работает.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU