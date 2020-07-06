2020-07-05T17:59:14+03:00
Происшествия

Уфимец задолжал в казну свыше 9 млн рублей налогов

Факт преступления выявили сотрудники экономической безопасности
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ведется разбирательство.Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ведется разбирательство.
Изменить размер текста:

Накануне в Советском районе сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики выявили факт уклонения физического лица от уплаты налогов. Об этом «КПУфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что 35-летний мужчина при реализации земельных участков не платил налоги и накопил долг на сумму 9 млн. 135 тыс. 657 рублей. Примечательно, что официально мужчина нигде не работает.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24