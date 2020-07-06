Уфимец задолжал в казну свыше 9 млн рублей налогов
Накануне в Советском районе сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики выявили факт уклонения физического лица от уплаты налогов. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Выяснилось, что 35-летний мужчина при реализации земельных участков не платил налоги и накопил долг на сумму 9 млн. 135 тыс. 657 рублей. Примечательно, что официально мужчина нигде не работает.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ведется разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU