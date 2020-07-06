Ушел за валежником и не вернулся: в Башкирии ищут 28-летнего парня

6 Июль 2020 2020-07-05T17:59:45+03:00

Известно, что молодого человека уже несколько раз выходили искать неравнодушные, но все тщетно.

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24 июня в Белорецком районе Башкирии пропал 28-летний Данил Таипов. Молодой человек ушел из дома за валежником в 9 утра и не вернулся. Обеспокоенные родные не стали тянуть время и сразу обратились в полицию и к волонтерам организации «Легион Спас».

- В последний раз его видели в лесу села Верхнебельский. Кто видел, слышал и знает о местонахождении сообщить в полицию, - написала знакомая семьи Екатерина.

Известно, что молодого человека уже несколько раз выходили искать неравнодушные, но все тщетно.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза зеленые, носит очки.

Был одет в камуфляжный костюм.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию или волонтерам: 8 (908) 053 31 26, 8 (967) 869 87 33.

ИСТОЧНИК KP.RU