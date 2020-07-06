Ушел за валежником и не вернулся: в Башкирии ищут 28-летнего парня
24 июня в Белорецком районе Башкирии пропал 28-летний Данил Таипов. Молодой человек ушел из дома за валежником в 9 утра и не вернулся. Обеспокоенные родные не стали тянуть время и сразу обратились в полицию и к волонтерам организации «Легион Спас».
- В последний раз его видели в лесу села Верхнебельский. Кто видел, слышал и знает о местонахождении сообщить в полицию, - написала знакомая семьи Екатерина.
Известно, что молодого человека уже несколько раз выходили искать неравнодушные, но все тщетно.
Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза зеленые, носит очки.
Был одет в камуфляжный костюм.
Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию или волонтерам: 8 (908) 053 31 26, 8 (967) 869 87 33.
ИСТОЧНИК KP.RU