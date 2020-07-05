В Уфу прибыли 17 жителей Башкирии из Китая

5 Июль 2020 2020-07-05T15:12:53+03:00

Самолет сначала прибыл в Москву, а затем направился в столицу Башкирии.

Это первый рейс за все лето

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4 июля в уфимском аэропорту приземлился самолет из Китая. Воздушное судно «Аэрофлота» привезло в Башкирию 41 человека из Шанхая, 17 из них – жители Башкирии.

Самолет сначала прибыл в Москву, а затем направился в столицу Башкирии. Вместе с жителями республики в Уфе приземлились жители Татарстана, Удмуртии, Челябинской и Самарской областей, Пермского края. Их на специальных автобусах увезли по регионам.

В обсерваторы пассажиров не отправят – им лишь вручили постановление Роспотребнадзора по РБ об обязательном соблюдении двухнедельного режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU