«Верно иду вперед»: больная раком уфимка пережила трансплантацию костного мозга

5 Июль 2020 2020-07-05T15:59:09+03:00

На поиски донора для женщины ушло почти два месяца, о волшебнике известно совсем немного – это мужчина и ему 39 лет.

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В марте 2020 года «КП – Уфа» писала о 35-летней Аделине Ямалтдиновой, которая столкнулась со смертельной болезнью. После обыкновенной простуды уфимка узнала, что у нее острый миелоидный лейкоз. Целый год она боролась с недугом и вот, совсем недавно, ей сделали трансплантацию костного мозга.

- Я в Питере, 10 июня у меня была трансплантация костного мозга, сегодня у меня +25 день. Чувствую себя хорошо, девять дней лежала в реанимации, вчера перевели в общую палату. Восстановление проходит постепенно, медленно, но верно иду вперед, - сказала Аделина корреспонденту.

На поиски донора для женщины ушло почти два месяца, о волшебнике известно совсем немного – это мужчина и ему 39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU