2020-07-05T18:49:22+03:00
Происшествия

Девятилетний ребенок в Башкирии упал в открытый колодец

ЧП произошло в Туймазах
Эльвина АПАРИНА
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Спасатели, прибывшие на место, обнаружили в яме не только школьника, но и мужчину, который, как оказалось, пытался спасти ребенка.Спасатели, прибывшие на место, обнаружили в яме не только школьника, но и мужчину, который, как оказалось, пытался спасти ребенка.
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В Туймазах вечером 4 июля произошло ЧП – девятилетний мальчик упал в открытый колодец. На помощь к нему пришли спасатели госкомитета РБ по ЧС. Оказалось, что дети играли на территории детской поликлиники, в какой-то момент один из мальчиков оступился и упал в открытый канализационный колодец глубиной около пяти метров.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили в яме не только школьника, но и мужчину, который, как оказалось, пытался спасти ребенка.

Подмога установила треногу и вытащила сначала ребенка, а затем и мужчину.

- Мужчина, проходя мимо, услышал крики ребенка. Не раздумывая он спустился вниз к нему, но поднять его на поверхность не смог. Оставшись в колодце с мальчиком, он всячески подбадривал и успокаивал, - рассказали в ведомстве.

После спасательной операции несовершеннолетнего передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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