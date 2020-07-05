Девятилетний ребенок в Башкирии упал в открытый колодец
В Туймазах вечером 4 июля произошло ЧП – девятилетний мальчик упал в открытый колодец. На помощь к нему пришли спасатели госкомитета РБ по ЧС. Оказалось, что дети играли на территории детской поликлиники, в какой-то момент один из мальчиков оступился и упал в открытый канализационный колодец глубиной около пяти метров.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили в яме не только школьника, но и мужчину, который, как оказалось, пытался спасти ребенка.
Подмога установила треногу и вытащила сначала ребенка, а затем и мужчину.
- Мужчина, проходя мимо, услышал крики ребенка. Не раздумывая он спустился вниз к нему, но поднять его на поверхность не смог. Оставшись в колодце с мальчиком, он всячески подбадривал и успокаивал, - рассказали в ведомстве.
После спасательной операции несовершеннолетнего передали медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU