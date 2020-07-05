2020-07-05T13:48:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 1500 человек в Башкирии с коронавирусом лечатся дома

В минздраве рассказали о состоянии больных
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
На амбулаторном лечении находятся 1798 человек – у них болезнь протекает в легкой форме, пациенты сидят дома.На амбулаторном лечении находятся 1798 человек – у них болезнь протекает в легкой форме, пациенты сидят дома.
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии больных коронавирусом по состоянию на 5 июля 2020 года. Напомним, что всего ковидом заболели 5 591 человек (+48 за сутки). В стационарах республики остаются 388 человек, из них 26 человек в тяжелом состоянии, семеро – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 1798 человек – у них болезнь протекает в легкой форме, пациенты сидят дома.

Всего с начала эпидемии в Башкирии проведено 424 675 исследований на ковид, обследовано 406 273 человек. За сутки также врачи выявили 61 случай внебольничной пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфу прибыли 17 жителей Башкирии из Китая
За смерть девочки в бытовом вагончике в Башкирии наказали ее отчима
Более 1500 человек в Башкирии с коронавирусом лечатся дома
В Башкирии столкнулись иномарка и ВАЗ, погиб молодой мужчина
В одном из городов Башкирии местные устроили свалку прямо на могилах
В Башкирии двое выпускников нарушили правила на ЕГЭ: их результаты аннулировали
48 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Башкирии за сутки
Мэрия изымает многоквартирный дом в центре Уфы для нужд – жильцов выселят
В минздраве назвали районы Башкирии, в которых болеют чаще всего
Жаркая погода в Башкирию пришла надолго
Жители Уфы смогут попасть на личный прием в налоговую службу
Стало известно какую дозу радиации каждый год получают жители Башкирии
Жительница Уфы заплатит крупную сумму за своих собак, нападавших на соседских уток
Переплывали на спор: в Уфе на озере утонул 24-летний молодой человек
В Башкирии резко возросло количество пациентов с внебольничной пневмонией
Житель Башкирии за оскорбление до смерти забил жену
В Уфе годовалая девочка выпала из окна многоэтажки
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В Уфе случайные прохожие обнаружили на обочине тело мужчины
Землю в нескольких районах Башкирии признали особо ценной
В Башкирии спасатели помогли ребенку, застрявшему пальцем в необычном месте
В Башкирии по неизвестным причинам скончалась медсестра городской больницы
Известно, как долго продержится тропическая жара в Башкирии