Более 1500 человек в Башкирии с коронавирусом лечатся дома
В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии больных коронавирусом по состоянию на 5 июля 2020 года. Напомним, что всего ковидом заболели 5 591 человек (+48 за сутки). В стационарах республики остаются 388 человек, из них 26 человек в тяжелом состоянии, семеро – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении находятся 1798 человек – у них болезнь протекает в легкой форме, пациенты сидят дома.
Всего с начала эпидемии в Башкирии проведено 424 675 исследований на ковид, обследовано 406 273 человек. За сутки также врачи выявили 61 случай внебольничной пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU