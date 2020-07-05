Более 1500 человек в Башкирии с коронавирусом лечатся дома

5 Июль 2020 2020-07-05T13:48:20+03:00

На амбулаторном лечении находятся 1798 человек – у них болезнь протекает в легкой форме, пациенты сидят дома.

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В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии больных коронавирусом по состоянию на 5 июля 2020 года. Напомним, что всего ковидом заболели 5 591 человек (+48 за сутки). В стационарах республики остаются 388 человек, из них 26 человек в тяжелом состоянии, семеро – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 1798 человек – у них болезнь протекает в легкой форме, пациенты сидят дома.

Всего с начала эпидемии в Башкирии проведено 424 675 исследований на ковид, обследовано 406 273 человек. За сутки также врачи выявили 61 случай внебольничной пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU