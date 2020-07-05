В Башкирии столкнулись иномарка и ВАЗ, погиб молодой мужчина

5 Июль 2020 2020-07-05T12:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера 4 июля на трассе М-5 в Башкирии произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД республики, на 1341-ом километре федеральной трассы столкнулись ВАЗ-2110, за рулем которого находился 30-летний житель Туймазинского района, и Hyundai Cretа, которым управлял 35-летний житель Челябинска. Удар был такой силы, что в конечном итоге отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась – ее водитель скончался от травм на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU