В Башкирии двое выпускников нарушили правила на ЕГЭ: их результаты аннулировали

5 Июль 2020 2020-07-05T11:36:22+03:00

За нарушения могут привлечь даже к административной ответственности

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В Башкирии 3 июля 4140 выпускников школ сдали ЕГЭ по трем предметам – литература, география, информатика и ИКТ.

Как рассказали в министерстве образования республики, двое нарушили порядок проведения ЕГЭ – выпускников удалили с экзамена, а их результаты были аннулированы. Что именно сотворили будущие абитуриенты, не сообщается.

В ведомстве убедительно просят выпускников не нарушать порядок проведения экзамена, сообщается, что во всех аудиториях ведется видеонаблюдение, запись которого можно просматривать до 1 марта следующего года.

Многие выпускники пытаются воспользоваться шпаргалками или смартфонами. За нарушения детей могут привлечь даже к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU