2020-07-05T11:36:22+03:00
Общество

В Башкирии двое выпускников нарушили правила на ЕГЭ: их результаты аннулировали

За нарушения могут привлечь даже к административной ответственности
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Многие выпускники пытаются воспользоваться шпаргалками или смартфонами.Многие выпускники пытаются воспользоваться шпаргалками или смартфонами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии 3 июля 4140 выпускников школ сдали ЕГЭ по трем предметам – литература, география, информатика и ИКТ.

Как рассказали в министерстве образования республики, двое нарушили порядок проведения ЕГЭ – выпускников удалили с экзамена, а их результаты были аннулированы. Что именно сотворили будущие абитуриенты, не сообщается.

В ведомстве убедительно просят выпускников не нарушать порядок проведения экзамена, сообщается, что во всех аудиториях ведется видеонаблюдение, запись которого можно просматривать до 1 марта следующего года.

Многие выпускники пытаются воспользоваться шпаргалками или смартфонами. За нарушения детей могут привлечь даже к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфу прибыли 17 жителей Башкирии из Китая
За смерть девочки в бытовом вагончике в Башкирии наказали ее отчима
Более 1500 человек в Башкирии с коронавирусом лечатся дома
В Башкирии столкнулись иномарка и ВАЗ, погиб молодой мужчина
В одном из городов Башкирии местные устроили свалку прямо на могилах
В Башкирии двое выпускников нарушили правила на ЕГЭ: их результаты аннулировали
48 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Башкирии за сутки
Мэрия изымает многоквартирный дом в центре Уфы для нужд – жильцов выселят
В минздраве назвали районы Башкирии, в которых болеют чаще всего
Жаркая погода в Башкирию пришла надолго
Жители Уфы смогут попасть на личный прием в налоговую службу
Стало известно какую дозу радиации каждый год получают жители Башкирии
Жительница Уфы заплатит крупную сумму за своих собак, нападавших на соседских уток
Переплывали на спор: в Уфе на озере утонул 24-летний молодой человек
В Башкирии резко возросло количество пациентов с внебольничной пневмонией
Житель Башкирии за оскорбление до смерти забил жену
В Уфе годовалая девочка выпала из окна многоэтажки
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В Уфе случайные прохожие обнаружили на обочине тело мужчины
Землю в нескольких районах Башкирии признали особо ценной
В Башкирии спасатели помогли ребенку, застрявшему пальцем в необычном месте
В Башкирии по неизвестным причинам скончалась медсестра городской больницы
Известно, как долго продержится тропическая жара в Башкирии