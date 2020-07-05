В Башкирии двое выпускников нарушили правила на ЕГЭ: их результаты аннулировали
В Башкирии 3 июля 4140 выпускников школ сдали ЕГЭ по трем предметам – литература, география, информатика и ИКТ.
Как рассказали в министерстве образования республики, двое нарушили порядок проведения ЕГЭ – выпускников удалили с экзамена, а их результаты были аннулированы. Что именно сотворили будущие абитуриенты, не сообщается.
В ведомстве убедительно просят выпускников не нарушать порядок проведения экзамена, сообщается, что во всех аудиториях ведется видеонаблюдение, запись которого можно просматривать до 1 марта следующего года.
Многие выпускники пытаются воспользоваться шпаргалками или смартфонами. За нарушения детей могут привлечь даже к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU