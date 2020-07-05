За смерть девочки в бытовом вагончике в Башкирии наказали ее отчима
В деле о пожаре, который произошел 16 декабря 2019 года в деревне Тавтиманово Иглинского района Башкирии, поставлена точка. В ЧП, где погибла 12-летняя девочка, наказали ее отчима, накануне мужчине вынесли приговор.
Напомним, что школьница погибла при пожаре в бытовом вагончике – она отравилась угарным газом, пока мать и отчим были на работе. Огонь вспыхнул около девяти часов утра, на место экстренно выезжали пожарные, и ликвидировать открытое горение удалось довольно быстро, но спасти девочку не удалось.
В конце мая Иглинский межрайонный суд вынес виновнику приговор. Оказалось, что мужчина взял у своего работодателя газовый баллон объемом 50,3 литра и одноконфорочную газовую горелку, чтобы согреться в морозы. При установке оборудования у себя в вагончике он нарушил правила безопасности, произошла утечка газа и в результате погибла дочь его сожительницы.
- Произошла утечка сжиженного углеводородного газа, и сформировалась взрывоопасная газовоздушная смесь, которая воспламенилась, в результате чего произошел пожар, который в последующем стремительно распространился на все помещение указанного вагончика, - сообщили «КП-Уфа» в суде.
Свою вину мужчина сразу признал. Его признали виновным по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU