За смерть девочки в бытовом вагончике в Башкирии наказали ее отчима

5 Июль 2020 2020-07-05T14:40:48+03:00

При установке оборудования были нарушены правила безопасности, произошла утечка газа и в результате погибла 12-летняя девочка

Именно по его вине в жилище произошел пожар, повлекший смерть 12-летней девочки

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В деле о пожаре, который произошел 16 декабря 2019 года в деревне Тавтиманово Иглинского района Башкирии, поставлена точка. В ЧП, где погибла 12-летняя девочка, наказали ее отчима, накануне мужчине вынесли приговор.

Напомним, что школьница погибла при пожаре в бытовом вагончике – она отравилась угарным газом, пока мать и отчим были на работе. Огонь вспыхнул около девяти часов утра, на место экстренно выезжали пожарные, и ликвидировать открытое горение удалось довольно быстро, но спасти девочку не удалось.

В конце мая Иглинский межрайонный суд вынес виновнику приговор. Оказалось, что мужчина взял у своего работодателя газовый баллон объемом 50,3 литра и одноконфорочную газовую горелку, чтобы согреться в морозы. При установке оборудования у себя в вагончике он нарушил правила безопасности, произошла утечка газа и в результате погибла дочь его сожительницы.

- Произошла утечка сжиженного углеводородного газа, и сформировалась взрывоопасная газовоздушная смесь, которая воспламенилась, в результате чего произошел пожар, который в последующем стремительно распространился на все помещение указанного вагончика, - сообщили «КП-Уфа» в суде.

Свою вину мужчина сразу признал. Его признали виновным по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU