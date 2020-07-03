2020-07-03T12:25:57+03:00
Происшествия

Пьяный житель Башкирии дважды пытался переплыть озеро: в первый раз его спасли, а во второй он утонул

Инцидент произошел в городе Мелеузе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сначала спасатели вытащили из воды живого мужчину, а затем и тело его утонувшего другаСначала спасатели вытащили из воды живого мужчину, а затем и тело его утонувшего друга
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В башкирском городе Мелеузе утонул 37-летний мужчина, который дважды пытался переплыть озеро. О происшествии, которое случилось 2 июля на озере «Сапог», рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

По данным ведомства, в злополучный день на пляже водоема трое мужчин употребляли алкоголь. Изрядно напившись, двое из них отправились переплывать озеро. На середине у них закончились силы, и оба пошли ко дну. Однако им повезло: мужчин заметили другие отдыхающие. Они бросили на помощь горе-пловцам и вытащили их из воды

Отдохнув немного на берегу, один из спасённых пошел обратно пешком по берегу водоема. Второй же мужчина не внял голосу разума и решил испытать судьбу еще раз – отправившись на противоположный берег вплавь», – сообщили спасатели. В этот раз все пошло по другому сценарию, и мужчина утонул.

Чтобы извлечь бездыханное тело из воды, на место выехали сотрудники аварийной службы. Когда они подъезжали к озеру, то заметили, что в нем барахтается человек. Им оказался тот самый мужчина, что шел по берегу. Завидев машину спасателей, он решил сократить путь и поплыл им навстречу. Его благополучно вытащили из воды. Спустя некоторое время на поверхность подняли и труп утопленника. Он был передан полицейским.

В Госкомитете сообщили, что в этом году на воде погибло уже 58 человек. Среди жертв четверо детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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