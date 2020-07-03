2020-07-03T11:44:17+03:00
Общество

До 12 октября в Уфе перекроют участок улицы Ленина

Там начался ремонт дорожного покрытия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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В Уфе сегодня, 3 июля, было введено ограничение на проезд транспорта по улице Ленина. Оно продлится до 12 октября. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Речь идет о частичном перекрытии отрезка от улицы Пушкина до бульвара Ибрагимова:

- на четверти проезжей части в период проведения работ по фрезерованию;

- на половине проезжей части в период устройства нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В администрации отметили, что на участке изменится схема проезда маршруток. Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к принятым мерам и приносит извинение за неудобства.

Ранее «КП-Уфа» сообщала, что в Уфе будут ремонтировать улицу Карла Маркса. Работы на трехкилометровом отрезке оценены в 67 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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