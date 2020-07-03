2020-07-03T10:49:24+03:00
Происшествия

Пьяную жительницу Башкирии ограбил незнакомец, который напросился к ней в гости

Случай произошел в Белебее
Рустем АХУНОВ
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38-летняя жительница Белебея стала жертвой грабителя прямо в собственном доме.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, история произошла в последний день июня. Местная жительница познакомилась с мужчиной, а после совместной прогулки предложила ему продолжить вечер у нее дома. Как это часто бывает, не обошлось без спиртного.

В чужой квартире альфонс оказался не таким милым и добрым. Напоив свою подругу, он избил ее и ограбил. Добычей преступника стали золотые украшения женщины. Вскоре сотрудники полиции задержали грабителя, который сразу во всем признался. Ранее он уже был судим за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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