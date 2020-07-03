За сутки в Башкирии коронавирус нашли у 47 жителей

3 Июль 2020 2020-07-03T10:48:21+03:00

По выздоровлению выписано на 10 человек больше

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За минувшие сутки в Башкирии коронавирусную инфекцию обнаружили у 47 жителей. С начала пандемии в республике заразилось 5,5 тысяч человек. Статистику сегодня, 3 июля, обновил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID 19.

По выздоровлению от вируса за последние 24 часа с учета было снято 57 человек (всего – 3176). Новых летальных исходов от ковида не выявлено. За весь период от него скончалось 18 жителей региона, последний из них попал в статистику еще 20 мая.

Напомним, накануне стало известно, что в одном из гаражей города Туймазы складировались медицинские отходы. По одной из версий, их привезли туда из больницы, где лечатся инфицированные коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU