За сутки в Башкирии коронавирус нашли у 47 жителей
За минувшие сутки в Башкирии коронавирусную инфекцию обнаружили у 47 жителей. С начала пандемии в республике заразилось 5,5 тысяч человек. Статистику сегодня, 3 июля, обновил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID 19.
По выздоровлению от вируса за последние 24 часа с учета было снято 57 человек (всего – 3176). Новых летальных исходов от ковида не выявлено. За весь период от него скончалось 18 жителей региона, последний из них попал в статистику еще 20 мая.
Напомним, накануне стало известно, что в одном из гаражей города Туймазы складировались медицинские отходы. По одной из версий, их привезли туда из больницы, где лечатся инфицированные коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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