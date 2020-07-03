2020-07-03T10:28:12+03:00
Общество

Вице-премьер Башкирии забраковал постановление о выплате многодетным семьям 250 тысяч рублей

В проекте нашлись неоправданные ограничения, его отправили на доработку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вице-премьер Башкирии Андрей Назаров отправил на доработку проект постановления о порядке выплаты 250 тысяч рублей многодетным семьям и гражданам, имеющим ребенка-инвалида. Об этом чиновник сообщил на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что в документе есть неоправданные ограничения.

Напомним, текущая норма предполагает, что льготные категории граждан имеют право на предоставление в собственность бесплатного участка, однако в этом заинтересованы не все семьи. Поэтому власти Башкирии планируют заменить эту поддержку «рублем» – то есть выделять единовременную выплату в четверть миллиона на улучшение жилищных условий: оплату жилья, строительство дома, погашение ипотеки или приобретение земли.

Первый проблемный пункт постановления касается того, что жителю региона, который претендует на получение денег, отводится на оформление решения только 30 дней. Если гражданин не успеет, то будет считаться, что он отказался от единовременной выплаты.

«Мало ли что с человеком случилось - может он заболел или уехал. Да и вообще зачем без необходимости ограничивать людей? Да может они просто хотят подумать, посоветоваться?», – написал Назаров.

Второй вопрос тоже связан с временными рамками. Согласно проекту постановления, полученную сумму необходимо потратиться в течение одного года. Если за указанный период человек сделку не совершил, то право на эти 250 тысяч у него отнимается.

Если у человека есть право, то почему оно действует только один год? Да может человек просто ждёт, пока цена снизится, может он торгуется... Зачем его в какие-то ограничения запирать? Вот любит у нас бюрократия бессмысленные заборы воздвигать - туда нельзя, сюда нельзя...», – добавил вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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