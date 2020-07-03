Прокуратура Башкирии взялась за проверку гаража, где были обнаружены медицинские отходы ковид-госпиталя

3 Июль 2020 2020-07-03T09:42:53+03:00

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Прокуратура начала проверку по факту складирования медицинских отходов в одном из гаражей города Туймазы. Предположительно, утиль был вывезен из центральной районной больницы, где лечат зараженных коронавирусом.

«Будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медицинскими отходами, выполнению заключенного между больницей и коммерческой организацией договора на утилизацию медизделий, а также действиям должностных лиц медицинского учреждения», – передали в надзорном ведомстве. Сейчас прилегающая к гаражу территория оцеплена.

Как ранее писала «КП-Уфа», необычную находку в городе Туймазы обнаружил местный житель. Его внимание привлек странный запах. Заглянув в гараж, он увидел пакеты и коробки, в который находились использованные медицинские принадлежности: халаты, контейнеры и ампулы. На место была вызвана полиция. Сегодня туда же с проверками выехали прокурор, специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU