На ремонт участка улицы Карла Маркса в Уфе власти потратят 67 млн рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T09:24:49+03:00

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В Уфе трехкилометровый участок улицы Карла Маркса будет отремонтирован за 67 млн рублей. Речь идет об отрезке от Заки Валиди до бульвара Ибрагимова. Соответствующий заказ на портале госзакупок разместило управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города.

Госконтракт предполагает замену асфальта на проезжей части и тротуаре, установку люков и бордюров. Деньги на ремонт выделят два бюджета: республиканский (65 млн рублей) и городской (2 млн рублей). Больше всего средств будет потрачено на участки от Революционной до бульвара Ибрагимова (около 22 млн) и от Революционная до Чернышевского (15 млн).

Работы планируется завершить к 19 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU