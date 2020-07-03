В Уфе вечером 3 июля прогремит праздничный салют

3 Июль 2020 2020-07-03T08:43:52+03:00

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Сегодня вечером, 3 июля, в 23:00 в Уфе прогремит праздничный салют. Повод – присвоение башкирской столице звания «Города трудовой доблести». Фейерверк состоится на площади имени Ленина, сообщает мэрия.

Напомним, накануне, 2 июля, президент России подписал указ о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. В почетном списке оказалась и столица Башкирии. Это стало возможным благодаря поддержке жителей города и республики. За увековечение подвига уфимских тружеников тыла свои подписи поставили 1,2 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU