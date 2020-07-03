В Башкирии на хозяйственной базе колледжа рабочего придавило трактором

3 Июль 2020 2020-07-03T08:20:32+03:00

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В Илишевском районе Башкирии на базе учебного хозяйства аграрного колледжа погиб 61-летний тракторист. Несчастный случай произошел днем 1 июля в деревне Каенлык, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент случился, когда сотрудник утрамбовывал силос в яме. Трактор, по неустановленным пока причинам, опрокинулся. Пожилой мужчина оказался под машиной и получил смертельные травмы. Он скончался до приезда карета «скорой помощи». Известно, что обстоятельства трагедии выясняли сотрудники МВД и Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU